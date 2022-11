Мексиканский нокаутер официально стал претендентом на бой с Алимханулы

Мексиканский боксер Хайме Мунгия (41-0, 33 КО) успешно провел бой против аргентинца Гонсало Кории (21-6, 8 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Их поединок прошел в Мексике и завершился в третьем раунде, когда Кория пропустил удары по печени, встал на колено и дал понять рефери, что не в состоянии дальше боксировать.

Таким образом, Мунгия официально стал претендентом на бой с Жанибеком Алимханулы. Ранее президент WBO Пако Валькарсель заявил, что казахстанец в случае победы над британцем Дензелом Бентли будет обязан провести следующий поединок именно с Хайме, если он не проиграет аргентинцу.

Интересно, что Кория в 2020 году встречался с Алимханулы и был нокаутирован во втором раунде. При этом Жанибек не заинтересован в схватке с Мунгией.

