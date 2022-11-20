Алимханулы "отказался" от боя с мексиканским нокаутером

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе казахстанец Жанибек Алимханулы (13-0, 8 КО) по-прежнему называет себя грозой дивизиона и решил отказаться от идеи боксировать с мексиканцем Хайме Мунгией (40-0, 32 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Я же говорил вам, что я кошмар среднего веса, - сказал Алимханулы Boxingscene.com. - Я боксер, которого больше всего избегают. Если нет, то почему Мунгия отказался драться? Честно говоря, он мне неинтересен. Он никто. Он не чемпион. Мне нужны чемпионы!"

Недавно Мунгия сообщил, что тоже хочет драться с чемпионами в 2023 году. Но, похоже, не с Алимханулы, а с другим казахстанцем Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 КО), обладателем титулов IBF, IBO и WBA, а также чемпионом мира по версии WBC в среднем весе американцем Джермаллом Чарло (32-0, 22 КО).

Напомним, что неделю назад Алимханулы не без труда справился с британцем Дензелом Бентли (17-2-1, 14 КО), для казахстанца это была первая защита титула.

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