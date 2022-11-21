WBO официально назначила бой Алимханулы против мексиканского нокаутера

Всемирная боксерская организация (WBO) назначила поединок своего чемпиона мира в среднем весе казахстанца Жанибека Алимханулы (13-0, 8 КО) и мексиканского экс-чемпиона на категорию ниже Хайме Мунгию (41-0, 33 КО), сообщает vRINGe.com.

Вынесенное накануне решение президент WBO Франсиско Валкарсель анонсировал еще в конце октября - до того, как Алимханулы 13 ноября провел защиту против британца Дензела Бентли, победив по очкам, а Мунгия неделей позже буднично нокаутировал проходного аргентинца Гонсало Корию.

Теперь - официально.

"Доводим до вашего сведения, что чемпионский комитет WBO предписывает сторонам начать переговоры о вышеупомянутом бое между Хайме Мунгией и Жанибеком Алимханулы. Сторонам предоставляется 15 дней для достижения соглашения", - говорится в письме, которое организация отправила представителям боксеров.

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