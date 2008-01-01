"Давай сделаем это". Сондерс предложил Альваресу провести объединительный бой

Чемпион мира по версии WBO во втором среднем весе британец Билли Джо Сондерс предложил Саулю "Канело" Альваресу провести объединительный бой, сообщают Vesti.kz.

Сегодня, 20 декабря, победив британца Каллума Смита, мексиканец завоевал пояса WBC и WBA (Super) в этом дивизионе.

"Молодец. В 2021 году объединительный бой. Сто процентов. Давай сделаем это", - написал Сондерс в твиттере, отметив менеджерскую компанию MTK Global, с которой работает, и промоутера Эдди Хирна.

Намоним, "Канело" после победы над Смитом заявил, что дерется только с лучшими, согласившись на третий бой с казахстанцем Геннадием Головкиным.