Данияр Елеусинов проведет бой с чемпионом из Узбекистана: подробности

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Сегодня 08:12
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Стало известно, когда и с кем проведет следующий бой казахстанский боксер Данияр Елеусинов (11-0, 6 КО), передают Vesti.kz.

По информации журналиста Уалихана Косанбая, Елеусинов вернется на ринг в рамках турнира "Ночь чемпионов ІВА", который состоится 27 апреля в Алматы. Соперником Данияра выступит представитель Узбекистана Саиджамшид Джафаров. Поединок будет рассчитан на 10 раундов и пройдет в весовой категории до 71 килограмма.

25-летний Джафаров - двукратный чемпион Азии (2021, 2022), также становился серебряным призером чемпионата мира (2023).

33-летний Елеусинов - чемпион Олимпиады-2016, через два года дебютировал на профи-ринге. В любителях еще выигрывал золото чемпионатов мира (2013) и Азии (2013, 2015), а также летних Азиатских игр (2010, 2014).

Последний раз Елеусинов боксировал 15 декабря 2023 года в Астане, где состоялся турнир "Ночь чемпионов ІВА". В его рамках казахстанец единогласным решением судей победил Джабулани Макхенсе из ЮАР. Однако результат этого поединка не вошел в профессиональный рекорд боксеров.

Метки:
Елеусинов Данияр Профессиональный бокс

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