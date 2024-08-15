Данияр Елеусинов объявил о следующем бое: он возглавит вечер бокса

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15 августа 20:25
©instagram.com/yeleussinovdaniyar

Казахстанский боксер Данияр Елеусинов (11-0, 6 КО) анонсировал свое возвращение на ринг. Также об этом у себя в соцсетях проинформировала промоутерская компания All Stars Boxing, передают Vesti.kz.

Вечер бокса состоится 28 сентября в Алматы, ивент возглавит поединок Елеусинова. При этом имя его соперника не называется.

Известно лишь, что в карде выступит другой казахстанский боксер Жанкош Тураров (28-0, 20 КО).

Последний раз Елеусинов боксировал 15 декабря 2023 года в Астане, где состоялся турнир "Ночь чемпионов ІВА". В его рамках казахстанец единогласным решением судей победил Джабулани Макхенсе (14-2, 7 КО) из ЮАР. Однако результат этого поединка не вошел в профессиональный рекорд боксеров.

Елеусинов - заслуженный мастер спорта РК, двукратный чемпион летних Азиатских игр (2010, 2014), чемпион мира (2013), чемпион Азии (2013, 2015) и олимпийский чемпион (2016).


Метки:
Елеусинов Данияр Профессиональный бокс Алматы Казахстан

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