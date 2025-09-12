Дана Уайт вмешался в дуэль взглядов Канело и Кроуфорда

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Канело Альварес (63-2-2, 39 КО) и экс-абсолютный чемпион в полусреднем и первом полусреднем весе Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) провели заключительный стердаун перед своим боем, сообщают Vesti.kz.

На финальной дуэли взглядов присутствовал глава UFC Дана Уайт - именно он встал между боксерами, когда напряжение достигло пика.

Большой вечер бокса состоится в Лас-Вегасе в ночь с 13 на 14 сентября по времени Казахстана. Для Кроуфорда этот бой станет дебютом во втором среднем весе - американец поднимается сразу на две категории выше.

Победа над Канело сделает его всего пятым боксёром в истории, сумевшим завоевать титулы абсолютного чемпиона мира в трёх весовых категориях.

Отметим, что на кону предстоящего боя будут все пояса, которыми владеет Канело.

Особый интерес у казахстанских болельщиков вызывает андеркард, где непобеждённый тяжеловес Иван Дычко (15-0, 14 КО) сразится с американцем Джермейном Франклином-младшим (23-2, 15 КО).