Дана Уайт сделал важное заявление о бое Канело - Кроуфорд

Глава UFC Дана Уайт вновь возглавил организацию мегабоя между Саулем Канело Альваресом и Теренсом Кроуфордом - двумя чемпионами. На турнире UFC 316 в Нью-Джерси Уайт официально подтвердил, что снова выступает промоутером поединка, передают Vesti.kz.

Как пишет BoxingScene, подтверждение Уайта появилось после того, как UFC перенесло свое шоу Noche из Мексики, избежав прямой конкуренции с боем Альварес - Кроуфорд, запланированным на 13 сентября - в уикенд мексиканской независимости.

Хотя Уайт признался, что давно не общался с саудовским спортивным деятелем Турки Аль аш-Шейхом, он дал четкое заявление:

"Я продвигаю этот бой".

Ранее в мае представители Аль аш-Шейха заявили, что Уайт и его новая промоутерская структура TKO Boxing были заменены компанией Sela из Саудовской Аравии. Однако Sela не имеет лицензии на проведение боев в США, и на тот момент бой не имел подтвержденного вещателя и арены.

После слабого по посещаемости боя в Саудовской Аравии 3 мая, прошедшего в честь Синко де Майо, Альварес заявил, что хочет провести следующий поединок в Лас-Вегасе.

Сообщается, что организаторы нацелены на Allegiant Stadium. В качестве альтернативной площадки рассматривается T-Mobile Arena, на которой Альварес боксировал 10 раз.

Дана Уайт отказался раскрывать детали:

"Я сообщу, когда все будет решено", - сказал он.

Что касается трансляции, Уайт может привлечь Netflix благодаря партнерству с WWE в рамках объединенной компании TKO. В случае неудачи, вероятной платформой остается DAZN.