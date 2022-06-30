Чемпион мира по версиям WBA Super, IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) порассуждал о дальнейших планах после третьего боя с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (57-2-2, 39 КО), который состоится 17 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штата Невада, США), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Трилогий пройдет в лимите суперсреднего веса. Для "Канело" это будет первая защита звания абсолютного чемпиона, а для Головкина - дебют в новом весе.

"Минусов, конечно же, больше. Ведь всю свою карьеру я работал по одному четко разработанному плану. Это и тренировки, и контроль веса. Сейчас придётся вносить изменения. Что будет после боя с "Канело"? Не знаю... Честно не знаю... Бивол?.. Чем он сейчас занят? Он ведь побил "Канело". Я все понимаю, но поймите и вы, что все это прежде всего бизнес, а не только бокс", - цитирует Головкина vRINGe.com.

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Добавим, что в этом году соперники успели провести по бою. Альварес в мае сенсационно проиграл чемпиону WBA в полутяжелом весе россиянину Дмитрию Биволу (20-0, 11 КО). А Головкин в апреле нокаутировал японца Риоту Мурату (16-3, 13 КО) в поединке за три титула.