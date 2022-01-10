Эксперт стримингового сервиса DAZN Серхио Мора считает, что чемпион по версии WBO в среднем весе американец Деметриус Андраде (31-0, 19 КО) может проиграть казахстанцу Жанибеку Алимханулы (11-0, 7 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

"Этот парень (Жанибек) - настоящая находка, он участник Олимпийских игр и левша, как и Андраде, - приводит слова Моры Boxingnews24.com. - Он жесткий панчер, он терпеливый и он никому не известен. Из-за таких парней не встаешь. Это станет рецептом катастрофы для Андраде.

Есть много чемпионов, которые проигрывают из-за обязательных требований, и им не стоило драться...

Жанибек - рискованный бой для Андраде и лучший боец, с которым ему придется встретиться. 33-летний Андраде уже немолод, и в прошлом году он бился с Лиамом Уильямсом.

Жанибек бьет так же сильно, как Уильямс, но он намного талантливее. Это бой, в котором Андраде должен будет все время находиться на своем байке, если он не хочет, чтобы его нокаутировали".

Напомним, что некоторые зарубежные СМИ прозвали Жанибека преемником Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО). Алимханулы является обязательным претендентом на титул WBO, которым владеет Андраде. Всемирная боксерская организация (WBO) выставила их бой на промоутерские торги, закрыв лазейку для американца.