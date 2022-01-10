Жанибек Алимханулы начал переговоры по бою с чемпионом мира

Журналист Sports Illustrated и ведущий стримингового сервиса DAZN Крис Мэнникс сообщил, что уже начались предварительные переговоры о возможном бое между чемпионом по версии WBO в среднем весе американцем Деметриусом Андраде (31-0, 19 КО) и казахстанцем Жанибеком Алимханулы (11-0, 7 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

"Мне сказали, что между Эдди Хирном и Top Rank состоялись предварительные переговоры о проведении боя с Алимханулы, а затем посмотрим, что произойдет с "Канело" и выберет ли он Джермалла Чарло.

Надо посмотреть, что произойдет с Хайме Мунгией, если Мунгия не получит бой с Геннадием Головкиным в течение следующих шести месяцев, то я думаю, Андраде должен подождать и провести еще один бой в 160 фунтах, прежде чем он поднимется до 168", - считает Мэнникс.

При этом, как сообщает vRINGe.com, WBO сперва согласились рассмотреть запрос своего чемпиона в среднем дивизионе Андраде, собиравшегося подняться в весе и сразиться с британцем Заком Паркером (22-0, 16 КО) за вакантный временный титул организации.

Андраде и его промоутер Эдди Хирн (Matchroom Boxing) мотивировали свой запрос тем, что обладатель полноценного титула WBO в суперсреднем весе, он же абсолютный чемпион мира, мексиканец Сауль "Канело" Альварес собирается подняться в первый тяжелый вес и взять там титул, то есть временно не сможет проводить обязательные защиты.

Президент WBO Франсиско Валкарсель решил официально прикрыть Андраде эту лазейку - требует от чемпиона драться со своим обязательным претендентом казахстанским топ-проспектом Алимханулы: "В WBO больше не могут ждать, сразится ли Андраде за временный титул с Паркером. Поэтому мы назначаем промоутерские торги за право организации боя между Андраде и Алимханулы. Аукцион состоится 14 января в нашем офисе".