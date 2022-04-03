Чемпионский бой в весе Головкина завершился быстрым нокаутом

Уругваец Амилкар Видаль одержал победу над парагвайцем Осмаром Густавом Домингесом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поединок прошел в Аргентине. Он был запланирован на десять раундов, но завершился во втором. Видаль прижал соперника к канатам, нанес несколько ударов и вынудил рефери остановить поединок. Тем самым он защитил титул чемпиона Латинской Америки по версии WBC в среднем весе.

Напомним, что чемпионом мира по версиям IBF и IBO в среднем весе является казахстанец Геннадий Головкин, который 9 апреля проведет объединительный бой с обладателем титула WBA Super Риотой Муратой из Японии.