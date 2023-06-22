Чемпионский бой уроженца Казахстана отложен

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Вчера 23:18
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Бой уроженца Казахстана Сергея Липинца (17-2-1, 13 КО) отложен, сообщают Vesti.kz

Он должен выйти на ринг против чемпиона мира по версии IBF в первой полусредней весовой категории пуэрториканца Субриэля Матиаса (19-1, 19 КО). По информации ESPN, поединок планировалось провести 26 августа в США. Теперь же, как сообщает известный инсайдер Майк Коппинджер, он отложен на конец. Новая дата пока не названа. Трансляция состоится на Showtime. 

Напомним, что Матиас в мае 2021 года одержал досрочную победу над казахстанцем Батыром Джукемабевым, нанеся ему первое поражение в карьере.

 

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Метки:
Липинец Сергей

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