Чемпионский бой Жанибека Алимханулы с топовым британским боксером сорвался

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Бой казахстанского средневеса Жанибека Алимханулы (13-0, 8 КО) с Лиамом Смитом (33-3-1, 20 КО) из Великобритании не состоится. Об этом заявил американский журналист и инсайдер Майкл Бенсон, передают Vesti.kz.

Ранее WBO, чемпионом которой является Алимханулы, обязала боксеров договориться о поединке. 

Но Смит решил выполнить обязательства по проведению реванша со своим соотечественником Крисом Юбенком-младшим, которого он нокаутировал в четвертом раунде в январе.

"Бен Шалом (промоутер. - Прим. ред.) заявил, что матч-реванш Лиама Смита против Криса Юбенка-младшего будет объявлен на следующей неделе", - написал Бенсон в твиттере. 

Ранее Алимханулы провозгласил себя королем в среднем весе, в котором также выступает казахстанец Геннадий Головкин (42-2-1, 37 КО). GGG владеет поясами WBA Super и IBO, а также недавно оставил титул IBF.

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Метки:
Алимханулы Жанибек WBO Профессиональный бокс Юбенк Крис

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