Чемпион UFC вызвал на бой Теренса Кроуфорда

Чемпион лёгкого дивизиона и первый номер UFC вне зависимости от весовых категорий (p4p), испанец грузинского происхождения Илия Топурия (17-0) обратился к американскому боксёру Теренсу Кроуфорду (42-0, 31 КО), передают Vesti.kz.

"Сначала он называет меня пьяным, а потом выходит под мою песню. Кроуфорд, когда захочешь, я научу тебя танцевать мариачи на ринге. И, Канело, я приберегу для тебя раунд после него", — написал Топурия в X.

Напомним, сегодня утром, 14 сентября в Лас-Вегасе (США) Кроуфорд единогласным решением судей выиграл у мексиканца Сауля Канело Альвареса (63-3-2, 39 КО) и стал первым в современной эпохе абсолютным чемпионом в трёх весовых категориях.



