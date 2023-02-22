Чемпион мира восхитился казахами и вспомнил Головкина перед боем в Алматы

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Сегодня 08:25
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Чемпион мира по версии IBO в первом полусреднем весе мексиканец Алехандро Менесес (16-5, 9 КО) поделился своим настроем на бой с казахстанцем Жанкошем Тураровым (26-0, 19 КО). В интервью корреспонденту Vesti.kz он назвал главное преимущество в их предстоящем противостоянии.

Их бой состоится 21 марта в Алматы и будет рассчитан на 12 раундов.

"Я сразу согласился на бой с Тураровым. Мне интересно посетить Казахстан и подраться с крепким боксером. Я посмотрел его бои и отметил его сильные стороны. В чем я сильнее? У меня были поражения, были непростые моменты. Тем не менее я смог выиграть титул в прошлом году. Я забрал пояс у непобежденного боксера на его родине. Сейчас меня ждет трудный бой в новой стране. 

Про казахстанских боксеров я знаю. Возьмите для примера Геннадия Головкина. Это мировая звезда. Его бои с Канело - это классика бокса. Главная особенность казахстанских боксеров - неуступчивость и сильный характер. В этом вы похожи с нами.

У меня был непростой год. С апреля по разным причинам не удалось выйти на ринг. Я готовлюсь усердно и ставлю перед собой только одну цель - выложиться на сто процентов. Мне нужно удержать титул и завоевать новые. Победа над Тураровым - мой следующий шаг для успешной карьеры", - отметил Менесес.

Напомним, что Тураров в последнем бою, состоявшемся в декабре в Алматы, финишировал венесуэльца Луиса Энрике Ромеро (11-6-1, 7 КО) в седьмом раунде и завоевал вакантный пояс IBO Intercontinental. Между тем Менесес последний раз боксировал в апреле прошлого года, когда в Ливерпуле техническим нокаутом в девятом раунде сенсационно победил британца Сэма Максвелла (17-1, 11 КО) и завоевал вакантный пояс от IBO.

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Метки:
Тураров Жанкош Головкин-Альварес

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