Чемпион мира уличил Жанибека Алимханулы в избегании боя

Обладатель пояса по линии WBC в среднем весе доминиканец Карлос Адамес высмеял другого чемпиона дивизиона казахстанца Жанибека Алимханулы, владеющего титулами по версиям WBO и IBF, передают Vesti.kz.

В социальных сетях Адамес ретвитнул публикацию, в которой упоминался Алимханулы, добавив эмодзи с изображением человека, убегающего от коня. Это был явный намек на то, что казахстанский боксер избегает поединка с доминиканцем. Прозвище Адамеса - Bronco, что переводится как "Дикий жеребец", также подчеркивает его намек.

В публикации от BoxingScene говорится, что Алимханулы больше заинтересован в бое с мексиканцем Саулем Канело Альваресом во втором среднем весе, чем в том, чтобы стать абсолютным чемпионом в среднем дивизионе.

Напоминаем, что Алимханулы вернется на ринг 5 апреля в Астане, где проведет защиту своих титулов против французского боксера Анауэля Нгамиссенге.

В свою очередь, Карлос Адамес 22 февраля завершил бой вничью с британцем Хамзой Ширазом.