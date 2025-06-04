Чемпион мира сорвал громкий бой и получил обидное прозвище

Чемпион мира по версии WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопес (22-1, 13 КО) не будет драться с непобежденным Девином Хейни (32-0, 15 КО), несмотря на достигнутые договоренности, передают Vesti.kz.

Как сообщил Хейни в соцсетях, бой планировали провести в промежуточной весовой категории - 145 фунтов, что стало компромиссом между лимитами 140 и 147. По его словам, он уже подписал контракт, но Лопес затягивает процесс.

"Я подписал свою часть, а он - нет. Сегодня он дал понять, что не хочет драться", - заявил Хейни.

Хейни напомнил, что ранее Лопес был готов выйти в ринг против Джарона Энниса (147 фунтов), и назвал Теофимо "самым большим уклонистом", намекая на его отказ от боя без объективных причин.