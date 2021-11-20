Чемпион мира сделал прогноз на бой Головкина против "суперчемпиона"

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе американец Деметриус Андраде (31-0, 19 КО) поделился мнением по поводу объединительного поединка в дивизионе между казахстанцем Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО) и японцем Риортой Муратой (16-2, 13 КО), владеющими титулами IBF/IBO и WBA Super соответственно.

"Пусть победит сильнейший. Мурата - высокий, у него длинные конечности, драться он умеет, и, конечно, обеспечит конкуренцию. Головкин умеет прессинговать и сближаться, но он стареет. Я бы подрался с любым из них", - заявил Андраде.

Напомним, поединок Головкин - Мурата состоится 29 декабря в Японии. Для GGG он станет первым в 2021 году и первым в рамках обновленной сделки с DAZN.

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Отметим, что 35-летний Мурата не выходил на ринг с декабря 2019 года, когда успешно защитил свой титул в бою против Стивена Батлера (28-3-1, 24 KO).

Головкин же в декабре прошлого года в США нокаутировал поляка Камила Шеремету (21-1, 5 КО) и в рекордный, 21-й раз защитил титул чемпиона мира.

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