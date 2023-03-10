Чемпион мира отреагировал на предложение Алимханулы

Обладатель "временного" пояса по версии WBC в среднем весе Карлос Адамес обратился к чемпиону мира в этом же дивизионе по версии WBO казахстанцу Жанибеку Алимханулы (13-0, 8 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее Алимханулы отреагировал на отказ Головкина от титула WBA:

"Все знают, что я не мог драться с Головкиным, потому что он мой старший брат. Он освободил все пояса. Теперь я могу собрать все титулы среднего веса", - написал он в твиттере.

Адамес ретвитул пост казахстанца, намекнув на готовность провести бой с Алимханулы:

"Я не твоя семья"

Напомним, что перед этим Головкин оставил чемпионский титул IBF.

Что касается Алимханулы, то сорвался его бой с Лиамом Смитом (33-3-1, 20 КО), потому что тот договаривается о реванше со своим соотечественником Крисом Юбенком-младшим (32-3, 23 КО). Казахстанец заявил, что в следующем году готов подняться во второй средний вес.