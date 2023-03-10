Чемпион мира отреагировал на предложение Алимханулы

Новости спорта Бокс Профи-бокс
Сегодня 11:22
©instagram.com/janibek_alimkhanuly

Обладатель "временного" пояса по версии WBC в среднем весе Карлос Адамес обратился к чемпиону мира в этом же дивизионе по версии WBO казахстанцу Жанибеку Алимханулы (13-0, 8 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее Алимханулы отреагировал на отказ Головкина от титула WBA:

"Все знают, что я не мог драться с Головкиным, потому что он мой старший брат. Он освободил все пояса. Теперь я могу собрать все титулы среднего веса", - написал он в твиттере.

Адамес ретвитул пост казахстанца, намекнув на готовность провести бой с Алимханулы:

"Я не твоя семья"

Напомним, что перед этим Головкин оставил чемпионский титул IBF. 

Что касается  Алимханулы, то сорвался его бой с Лиамом Смитом (33-3-1, 20 КО), потому что тот договаривается о реванше со своим соотечественником Крисом Юбенком-младшим (32-3, 23 КО). Казахстанец заявил, что в следующем году готов подняться во второй средний вес.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Алимханулы Жанибек Профессиональный бокс

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 11:22
Профи-бокс
Чемпион мира отреагировал на предложение Алимханулы
Сегодня , 10:26
Профи-бокс
Алимханулы бросил вызов чемпиону, с которым отказался драться Головкин
Сегодня , 10:08
Профи-бокс
Завершение карьеры? Стали известны планы Головкина после отказа от титула WBA
Сегодня , 09:45
Профи-бокс
Алимханулы отреагировал на отказ Головкина от чемпионского титула
Сегодня , 09:03
Профи-бокс
WBA выступила с заявлением об отказе Головкина от титула
Сегодня , 08:44
Профи-бокс
Геннадий Головкин официально отказался от пояса чемпиона мира по версии WBA
Вчера , 22:50
Профи-бокс
Алимханулы сделал заявление о смене дивизиона ради боя с Канело Альваресом
Вчера , 20:54
Профи-бокс
Чемпионский бой Жанибека Алимханулы с топовым британским боксером сорвался
Вчера , 18:59
Профи-бокс
Стопроцентный нокаутер стал кандидатом на титульный бой с непобежденным казахстанцем
Вчера , 16:15
Профи-бокс
Российский нокаутер отказался от боя с казахстанским супертяжем и освободил титул
© 2008 - 2023 ТОО «EML»