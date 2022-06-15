Чемпион IBF и WBC в полутяжелом весе Артур Бетербиев (17-0, 17 КО) прокомментировал высказывание обладателя титула по версии WBA Super Дмитрия Бивола (20-0, 11 КО).

Ранее Бивол сказал, что абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль "Канело" Альварес (57-2, 39 КО) развил свою мощь с помощью тайминга и точности, а у Бетербиева и Джо Смита-младшего (28-3, 22 КО) есть природная сила.

"Бивол не может что-то говорить о моей мощи, потому что он никогда не принимал мой удар в профессионалах, - сказал Бетербиев в интервью BeatsBoxingMayhem, которое приводит "Спорт-Экспресс". - Он может сравнивать удары Джо Смита и "Канело", потому что он с ними дрался. Но по отношению ко мне он говорит неправду. Он не может сравнивать".

Добавим, что ранее Бивол выигрывал по очкам у Альвареса и Смита, а с Бетербиевым боксировал только в период любительской части карьеры. Их поединок в профессионалах может состояться позже, если Бетербиев выиграет у Смита 19 июня в Нью-Йорке.

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