Чемпион мира назвал Алимханулы своей целью

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Обладатель "временного" пояса по версии WBC в среднем весе Карлос Адамес поделился в своем Twitter публикацией, где перечислены желанные для него соперники, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Одним из них является чемпион по версии WBO в среднем весе казахстанец Жанибек Алимханулы. Наряду с ним Адамес объявил своей целью обладателя титула WBC в этом же дивизионе американца Джермалла Чарло и мексиканца Хайме Мунгия.

"Они все моя цель!" - подписал изображение Адамес.

Ранее Карлос Адамес в соцсетях активно вызывал Жанибека Алимханулы на бой с ним.

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Метки:
Алимханулы Жанибек Профессиональный бокс Мунгия Хайме Чарло Джермалл

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