Чемпион мира и казахстанец с 17 победами. В Польше пройдут два титульных боя

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Вчера 17:48
©Suleimen Promotions

Казахстанец Мейирим Нурсултанов (17-0, 10 КО) и Бекзад Нурдаулетов (5-0, 2 КО) примут участие в вечере профессионального бокса, который пройдет 1 октября в Польше, сообщает корреспондент Vesti.kz. Они представят промоутерскую компанию Adal Promotions.

29-летний Нурсултанов встретится с аргентинцем Марсело Фабиано Касересом (18-4, 13 КО) в поединке за титул WBO International в среднем весе.

В другом бою 24-летний полутяжеловес Нурдаулетов, выигравший золото ЧМ среди любителей, выйдет в рейтинговом противостоянии против Яго Кизирия (6-8, 4 КО) из Грузии.

Ранее стало известно, что еще один казахстанец разыграет титул во втором полулегком весе: 32-летний Бекман Сойлыбаев (14-1, 5 КО) встретится с южноафриканцем Сифосетху Мвулой (16-4-1, 7 КО).

Казахстанские боксеры улучшили позиции в рейтинге WBC

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Метки:
Нурдаулетов Бекзад Профессиональный бокс Нурсултанов Мейирим Сойлыбаев Бекман Польша

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