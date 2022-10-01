Чемпион мира из Казахстана опубликовал интригующее фото из США

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Чемпион мира по версии WBO в среднем весе Жанибек Алимханулы (12-0, 8 КО) опубликовал фото с бывшим обладателем мирового титула по линии IBF - Винсом Филлипсом, передает корреспондент Vesti.kz. Американец известен неожиданной победой над Костей Цзю.

29-летний средневес продолжает подготовку к ноябрьскому поединку, но успевает встречаться с именитыми гостями в тренировочном зале.

"С чемпионом!" - подписал фото Алимханулы.

Ранее казахстанец рассказал о своей мотивации, а один из следующих боев он может провести на родине.

Алимханулы сделал заявление перед титульным боем

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