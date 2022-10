Алимханулы сделал заявление перед титульным боем

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе Жанибек Алимханулы (12-0, 8 КО) сделал заявление перед дебютной защитой титула, передает корреспондент Vesti.kz. Он может вернуться на ринг в ноябре.

Ранее стало известно, что Алимханулы планирует боксировать в Казахстане, а сейчас 29-летний боксер проводит тренировки.

"Мое тело отдыхает, когда я много работаю! Это QAZAQ STYLE", - написал казахстанец и добавил видео.

Добавим, что Алимханулы снова обратился к чемпионам мира, чтобы объединить пояса.

My body rests when i work hard! It is QAZAQ STYLE pic.twitter.com/K9AdYp3xAC