Чемпион мира из Казахстана дебютирует на профи-ринге боем против узбекского боксера

Казахстанский боксер Кайрат Ералиев дебютирует на профессиональном уровне, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По данным BoxRec, его соперником будет 33-летний узбекский боксер Бахыт Абдурахимов (10-14, 4КО). Поединок пройдет 22 августа в Караганде и будет рассчитан на четыре раунда.

30-летний Ералиев на любительском уровне становился победителем чемпионата мира 2017 года в весовой категории до 56 килограммов. В 2013-м выигрывал бронзу ЧМ. Также на его счету есть бронзовые медали чемпионатов Азии 2015 и 2017 годов, а также Азиатских игр-2014.

Кроме того, выступал за казахстанский клуб Astana Arlans во всемирной серии бокса (WSB) в сезоне-2015.

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