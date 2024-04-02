Чемпион мира из Казахстана узнал дату следующего боя

Новости спорта Бокс Профи-бокс
Сегодня 22:07
©Olympic.kz

Казахстанский боксер Бекзад Нурдаулетов узнал дату следующего боя, сообщают Vesti.kz.

"Бекзад Нурдаулетов проведет свой следующий поединок 27-го апреля на турнире IBA Night of Champions в Алматы.

Бой запланирован на восемь раундов в весе до 80 килограммов. Скоро объявим соперника!", - сообщили сегодня в "Adal Promotions".

Напомним, Нурдаулетов (до 81 кг) стал чемпионом мира 2019 года в Екатеринбурге. В профи-бокс перешел в 2020 году, на данный момент его рекорд 6-0, в двух случаях он одержал победы нокаутом. Последний бой Нурдаулетов провел в октябре 2022 года.

Метки:
Нурдаулетов Бекзад Профессиональный бокс

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 22:07
Профи-бокс
Чемпион мира из Казахстана узнал дату следующего боя
Сегодня , 18:59
Профи-бокс
Самая сексуальная боксерша Казахстана сделала заявление о титульном поединке
Сегодня , 15:51
Профи-бокс
Джалолов получил в соперники боксера с 18 нокаутами
Сегодня , 15:35
Профи-бокс
Названы сроки следующего боя "Нового Головкина" из Казахстана
Сегодня , 14:07
Профи-бокс
Алимханулы предложили супербой за три титула
Сегодня , 10:30
Профи-бокс
Top Rank обратился к Алимханулы: казахстанец отреагировал
Сегодня , 10:00
Профи-бокс
Казахстанский боксер получил бой в США после нокаута в титульном бою
Сегодня , 09:45
Профи-бокс
Канело вынесли вердикт на бой за 15 миллиардов и привели в пример Головкина
Вчера , 13:57
Профи-бокс
Чемпион отреагировал на сенсацию с сыном Кости Цзю после "победы" над Головкиным
Вчера , 08:59
Профи-бокс
Алимханулы отчитал чемпиона мира после супернокаута
© 2008 - 2024 ТОО «EML»