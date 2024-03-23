Чемпион мира анонсировал бой века за 100 миллионов долларов

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Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри поделился ожиданиями от боя с обладателем титулов WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком, передает Vesti.kz со ссылкой на The Stomping Ground.

"Мой бой с Александром Усиком – это самый большой поединок века. Ни один бой не будет больше этого… Не забывайте, что Усик дважды побил другого парня, Энтони Джошуа. Это отбросило Джошуа далеко вниз по карьерной лестнице.

Он абсолютный убийца, он плохой человек – Усик. Так как же можно недооценивать его, глядя на крутого парня, которого он уже дважды побил?", – цитирует Фьюри.

Напомним, поединок Усика и Фьюри должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), однако британец получил рассечение и вынужден был отказаться от выступления. Бой перенесен на 18 мая. Ожидается, что гонорар Фьюри превысит 100 миллионов долларов.

Метки:
Фьюри Тайсон Усик Александр Профессиональный бокс

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