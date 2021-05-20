Чемпион Азии из Казахстана выиграл четвертый бой на профи-ринге

Казахстанский боксер Бек Нурмаганбет (4-0, 2 KO) одержал четвертую победу на профи-ринге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В рамках вечера бокса Boxing Night 5 в Новосибирске (Россия) он победил боксера из Танзании Тваха Кассима (17-8-1). Поединок в полутяжелом весе продлился все восемь раундов, по итогам которых решением победил казахстанец.

Напомним, Нурмаганбет является чемпионом Азии-2019. Из сборной Казахстана он ушел в июне прошлого года.

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