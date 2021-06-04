Чемпион Азии из Казахстана с титулом от WBC узнал дату и место проведения следующего боя

Непобежденный казахстанский боксер первого среднего веса Турсынбай Кулахмет (3-0, 2 КО) узнал дату и место следующего боя, передает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу MTK Global.

Он состоится 10 июля в Алматы, при этом соперник пока не определен. А вот в карде выступят такие боксеры, как Рай Сейтжанов (6- 0, 3 КО), Али Балоев (10-0, 7 КО), Абай Толеш (8-1, 5 КО), Рахат Сейтжан (5-0, 3 КО), Айдос Медет (6-0, 4 КО) и другие.

В последний раз Турсынбай, становившийся чемпионом Азии и бронзовым призером чемпионата мира 2019 года, выходил на ринг в апреле. В рамках боксерского шоу в Дубае (ОАЭ) он за 70 секунд победил Хебера Рондона (20-1, 13 KO) из Венесуэлы и защитил пояс WBC International. Благодаря своему успеху Кулахмет заработал 210 тысяч долларов и поднялся на 48 строчек рейтинга BoxRec - со 187-го на 139-е место.

Напомним, что его дела ведет промоутерская компания MTK Global.

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