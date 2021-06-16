Чемпион Азии из Казахстана с титулом WBC получил в соперники украинского нокаутера

Стал известен следующий соперник казахстанского боксера первого среднего веса Турсынбая Кулахмета (3-0, 2 КО), передает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу MTK Global.

Кулахмет выступит в рамках вечера бокса 10 июля в Алматы. Его соперником будет украинец Станислав Скороход (20-2, 17 КО).

Напомним, свой последний поединок Кулахмет провел в апреле в Дубае (ОАЭ), когда за 70 секунд нокаутировал венесуэльца Эбера Рондона (20-1, 13 КО) и защитил пояс WBC International в первом среднем весе.

Скороход же не выходил на ринг с июля прошлого года, когда в Киеве техническим нокаутом победил соотечественника Владислава Танцюру (2-8, 1 КО).

Кулахмет является чемпионом Азии и бронзовым призером чемпионата мира 2019 года.

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