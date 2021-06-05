Чемпион Азии из Казахстана с титулом от WBC обратился к болельщикам

Казахстанский боксер первого среднего веса Турсынбай Кулахмет (3-0, 2 КО) надеется на хорошее выступление на вечере бокса MTK Fight Night в Алматы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Событие пройдет во Дворце спорта имени Балуана Шолака.

"Добрый день, мои друзья. Следующий бой состоится 10 июля в Алматы. Давайте устроим хорошее шоу", - написал он в Instagram.

Отметим, что его соперник по главному бою пока не определен, тогда как в карде "молодежный" чемпион WBC из Казахстана Султан Заурбек (10-0, 7 КО) встретится с британцем Ронни Кларком (21-4-2, 10 KO). В андеркарте также выступят Рай Сейтжанов (6- 0, 3 КО), Али Балоев (10-0, 7 КО), Абай Толеш (8-1, 5 КО), Рахат Сейтжан (5-0, 3 КО), Айдос Медет (6-0, 4 КО) и другие.

В последний раз Турсынбай, становившийся чемпионом Азии и бронзовым призером чемпионата мира 2019 года, выходил на ринг в апреле. В рамках боксерского шоу в Дубае (ОАЭ) он за 70 секунд победил Хебера Рондона (20-1, 13 KO) из Венесуэлы и защитил пояс WBC International.

Напомним, что его дела ведет промоутерская компания MTK Global.

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