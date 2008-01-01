Чемпион Азии из Казахстана одержал досрочную победу над соперником с 26 нокаутами

Бой состоял из шести раундов.

Фото: instagram.com/suleimen_promotions_official/
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Сегодня 00:48
22-летний казахстанский боксер Бек Нурмаганбет (3-0, 2 КО) победил 31-летнего ганца Эммануэля Дансо (35-6, 26 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Соперники отбоксировали почти все шесть раундов в рамках полутяжелого веса (до 79,3 килограмма). В шестой 3-минутке рефери принял решение остановить поединок за явным преимуществом казахстанца, несмотря на желание Дансо продолжить схватку. Как итог, победа Бека техническим нокаутом.

Нурмаганбет является чемпионом Азии-2019. Из сборной Казахстана он ушел в июне этого года.

Напомним, что ранее Данила Семенов победил ганца Абрахама Табула, Евгений Павлов оказался сильнее филиппинца Алие Лауреля, а Бекзад Нурдаулетов одолел нигерийца Кабиру Товолави.

Главным событием вечера бокса в Нур-Султане станет поединок Айдоса Ербосынулы (14-0, 9 КО) против ганского боксера из топ-15 Иссы Самира (19-0, 16 КО). Казахстанец будет защищать чемпионские титулы по версиям WBC, WBO и WBA.
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Профессиональный бокс Ербосынулы Айдос Нурмаганбет Бек
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Сегодня 00:48
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