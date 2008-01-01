Чемпион Азии из Казахстана одержал досрочную победу над соперником с 26 нокаутами

22-летний казахстанский боксер Бек Нурмаганбет
(3-0, 2 КО) победил 31-летнего ганца Эммануэля Дансо
(35-6, 26 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz
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Соперники отбоксировали почти все шесть раундов в рамках полутяжелого веса (до 79,3 килограмма). В шестой 3-минутке рефери принял решение остановить поединок за явным преимуществом казахстанца, несмотря на желание Дансо продолжить схватку. Как итог, победа Бека техническим нокаутом.
Нурмаганбет является чемпионом Азии-2019. Из сборной Казахстана он ушел в июне этого года.
Напомним, что ранее Данила Семенов победил
ганца Абрахама Табула, Евгений Павлов оказался сильнее
филиппинца Алие Лауреля, а Бекзад Нурдаулетов одолел
нигерийца Кабиру Товолави.
Главным событием вечера бокса в Нур-Султане станет поединок Айдоса Ербосынулы
(14-0, 9 КО) против ганского боксера из топ-15 Иссы Самира
(19-0, 16 КО). Казахстанец будет защищать чемпионские титулы по версиям WBC, WBO и WBA.