"Человек-легенда". Баста рассказал о знакомстве с Головкиным и выступлении Скриптонита на его бое

Известный российский рэпер Василий Вакуленко, известный как Баста, рассказал о своем знакомстве с чемпионом IBF и IBO в среднем весе Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО), сообщают Vesti.kz. В интервью YouTube-каналу "Руки Выше" он признался, что однажды GGG бросил ему вызов, принять который для музыканта было невозможно.

- Тебя просили когда-нибудь вживую исполнить песню для выхода бойца?

- Было, по-моему, давно было. Я знаю одно, что Гена Головкин, я с ним общаюсь, хотел, чтобы на один из его боев прилетел Скриптонит выступить. В Нью-Йорке у него был бой, "Мэдисон" или где-то. Но там что-то не срослось. Мне кажется, это очень круто, потому что Скриптонит в каком-то смысле олицетворяет собой казахскую музыкальную сцену. Ну и вообще селф-мейд, человек, который себя сделал, как и Гена, в принципе. Человек-легенда.

- Твое общение с Геной. Насколько я помню, вроде даже у тебя есть перчатки от него?

- Да, мы их разыграли на благотворительном... Был крутой момент, он для HBO снимал фильм. И мне скинули видео, где Гена или под "Сансару", или под что-то в этом фильме тренируется с блином. И такой мне говорит: "Я делаю 250 скручиваний, давай, и ты повтори". Я думаю: "Приятно, что под мою музыку. Неприятно, что он предложил мне сделать невозможное".

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