"Cекс-символ Казахстана уже с поясом". СМИ отреагировали на победы Лукас и Турарова

Интернет-журнал vRINGe.com отметил главные бои прошедшего вечера бокса в Алматы с участием казахстанцев Ангелины Лукас и Жанкоша Турарова, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"В главном поединке вечера местный проспект суперлегкого веса (до 63,5 килограмма) Жанкош Тураров (26-0, 19 КО) удосрочил в седьмом раунде Луиса Энрике Ромеро (11-6-1, 7 КО) из Венесуэлы.

Тураров ронял соперника в первом и седьмом раундах.

На разогреве местная красавица, она же секс-символ Казахстана Ангелина Лукас (2-0, 1 КО), в лимите второго наилегчайшего веса (до 52,2 килограмма) вынудила капитулировать Лулу Кайаге (8-9-4, 2 КО) из Танзании.

После двух односторонних раундов африканка решила капитулировать на табуретке", - пишет журнал.

Напомним, что благодаря этому успеху Лукас завоевала пояс по версии UBO World в наилегчайшем весе. Тураров, в свою очередь, стал обладателем вакантного пояса IBO Intercontinental.

Добавим, что впервые из Казахстана трансляцию проводил стриминговый сервис DAZN.