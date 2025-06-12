Бывший тренер Головкина указал на риски боя Кроуфорд - Канело

Известный тренер Абель Санчес в интервью World Boxing News поделился мнением о предстоящем поединке между американцем Теренсом Кроуфордом и мексиканцем Саулем Канело Альваресом, который состоится 13 сентября, передают Vesti.kz.

По его словам, разница в весе будет играть ключевую роль, и это значительно снижает шансы Кроуфорда на победу.

Кроуфорд поднимается сразу на две весовые категории - из первого среднего в суперсредний вес, где Канело давно проводит бои и чувствует себя уверенно. По информации WBN, Кроуфорд начал подготовку, имея вес 186 фунтов, однако для боя ему предстоит согнать массу до 168 фунтов.

"Весовые категории существуют не просто так, - отметил Санчес. - Кроуфорд и Канело оба умные бойцы, но разница в габаритах может стать определяющим фактором. Чтобы выиграть, Кроуфорду нужно провести идеальный бой, а у Канело, наоборот, должно многое не получиться".

Комментарий экс-наставника GGG

Тренер также прокомментировал уровень активности Кроуфорда, который за последние годы проводит по одному бою в год:

"Нет, причина будет не в этом. Все упрется в то, что Канело - более адаптированный к этому весу боксер".

Пример Канело и мнение Чарло

Санчес ранее работал с Геннадием Головкиным в боях против Канело и хорошо знаком со стилем мексиканца. Он напомнил, что Альварес сам испытывал сложности при смене весовой категории в бою против Дмитрия Бивола в 2022 году, когда не смог показать привычную эффективность в полутяжелом весе.

Ранее с сомнением к решению Кроуфорда подняться в весе отнесся и Джермалл Чарло. Он подчеркнул, что излишний набор массы может негативно сказаться на скорости и рефлексах боксера.

Поединок Канело - Кроуфорд покажет Netflix в прямом эфире в рамках сезона Riyadh Season и Zuffa Boxing. Ожидается, что место проведения будет объявлено в ближайшие недели. Среди возможных вариантов - T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, однако окончательное решение еще не принято.