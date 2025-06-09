Бывший тренер Головкина сделал заявление о возвращении легенды на ринг

Бывший тренер казахстанского боксера Геннадия Головкина (42-2, 37 КО) мексикано-американский специалист Абель Санчес высказался о грядущем возвращении на ринг филиппинской легенды Мэнни Пакьяо (62-8, 39 KO), передают Vesti.kz.Возвращение легенды
19 июля в Лас-Вегасе (США) 46-летний филиппинец сразится с действующим чемпионом WBC в полусреднем весе - американцем Марио Барриосом (29-2, 18 KO). Этот поединок станет первым профессиональным боем Пакьяо с 2021 года, когда он проиграл кубинцу Йорденису Угасу (27-6, 12 KO).
С тех пор Пакьяо провел несколько выставочных поединков, однако полноценного возвращения в профессиональный ринг ждали немногие. Теперь он снова в игре - и сразу в титульном бою.
Абель Санчес, комментируя ситуацию признался, что относится к возвращению с осторожностью, но не исключает шансов Пакьяо на сенсацию.Что сказал Санчес?
На пороге исторического рекорда
"Знаете, нам, тренерам, трудно сказать им, чтобы они ушли (закончили карьеру). Он (Мэнни) старше, он не выходил на ринг, он дерется, я не скажу, с молодым чемпионом, но он дерется с очень приличным чемпионом. Возможно, с самым слабым из трех чемпионов полусреднего веса, но все же. Он стареет, сможет ли он вернуть себе часть той скорости и наносить резкие удары? Кто знает...
Джордж Форман сделал это в гораздо более позднем возрасте. Так что у Мэнни есть шанс. Я думаю, что у него есть шанс против хорошего чемпиона", - цитирует слова Санчеса Secondsout.
Отметим, что если Пакьяо победит Барриоса, он вновь войдет в историю. В случае успеха он станет самым возрастным чемпионом мира в полусреднем весе, побив собственный рекорд, установленный в 2019 году, когда в возрасте 40 лет одолел американца Кита Турмана (31-1, 23 KO) и стал чемпионом WBA.
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