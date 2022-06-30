Американский легковес Райан Гарсия (22-0, 18 КО) отметился очередной провокацией в адрес своего бывшего наставника Эдди Рейносо и партнера по залу мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (57-2-2, 39 КО). Об этом сообщает vRINGe.com.

Еще в феврале Гарсия сменил Рейносо на Джо Гуссена. Сперва он высказывался учтиво о бывших тренере и примере для подражания, но затем сменил риторику. Объявил, что был вынужден уйти, так как Рейносо занят только "Канело", а на остальных бойцов у него нет времени. Досталось и мексиканцу, который ранее критиковал Гарсию за его отношение к боксу.

Найдена угроза для "Канело" в трилогии с Головкиным

Райан утверждает, что Альварес "задолбал его своей критикой". И чтобы насолить экс-другу, заявил, что в сентябре мексиканец проиграет в трилогии казахстанцу Геннадию Головкину: "Не то, чтобы у меня была какая-то веская причина так считать. Я просто чувствую, что Головкин выдаст невероятный бой. Не знаю, как и почему, но я так чувствую. Логично, что большинство ставит на "Канело". Но я никак не могу выбросить из головы мысль, что Геннадий выдаст свой лучший поединок в жизни. Поэтому поставлю на него".

Альварес не стал отмалчиваться: "Он просто злиться, что больше не является частью команды. И теперь он принял такую позицию - всегда в любом споре выступать против нас. Он ведет себя как ребенок. Просто поймите его. Ему еще многого нужно научиться в жизни. Я повторю то, что говорил о нем раньше: ему нужно сконцентрироваться на работе, на карьере, взять титул, а уже затем можно открывать рот и вякать что-то на других людей. А пока что ему еще рано, ведь он и сам толком ничего не достиг. Смысл вякать на чемпионов, если ты пока что никто? Я, например, уже в 20-летнем возрасте был чемпионом мира".

Также "Канело" прокомментировал привычку Гарсии вызывать на бой чемпионов, но не выходить против них в ринг: "Можно сколько угодно вызывать всех. Можно говорить все что хочешь. Но разговоры забываются, остаются дела. А их нет. Мы понимаем, что теперь, когда он не является частью команды Канело, он будет говорить о нас еще больше всякой хе*ни. Это нормально. Но пускай помнит, сколько Эдди для него сделал. Он знает, что они до сих пор должны Эдди деньги. Рейносо молчит, не говорит об этом. И это нечестно прежде всего по отношению к нему, что Райан открывает рот и несет всякую дичь. Он пришёл ко мне в зал. И мы приняли его с любовью, во всем поддерживали. А потом все это... Он просто неблагодарный. А что может быть хуже неблагодарной личности?".

В то же время "Канело утверждает, что все равно будет болеть за Гарсию: "Конечно, буду. Почему бы и нет? Я ведь не ревнивец какой-то. Как и прежде, желаю ему всего наилучшего. Сможет ли он побить Джервонту Дэвиса? Пока что еще нет. Если бы он привел голову в порядок, сосредоточился на боксе и попытался взять максимум в своей карьере, то мог бы добиться многого. Поверьте, он реально очень талантлив".

Головкин опустил на землю "Канело"

Напомним, 17 сентября Головкин и Альварес проведут третий бой. Он состоится на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США), где прошли предыдущие два поединка. Тогда первый завершился спорной ничьей, а во втором решением выиграл мексиканец.