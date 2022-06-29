Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Vesti.kz требуется спортивный журналист
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Олимпиада Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Бокс Профи-бокс
Комментарии

Найдена угроза для "Канело" в трилогии с Головкиным

Найдена угроза для "Канело" в трилогии с Головкиным
©twitter.com/GGGBoxing

Сауль "Канело" Альварес (57-2-2, 39 КО) в бою с казахстанцем Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 КО) поставит на карту очень многое, считает президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман. По его мнению второе поражение подряд в карьере станет катастрофой для мексиканского боксера, сообщает Marca.com

"Находится ли будущее "Канело" под угрозой? Определенно, будущее "Канело" в этом бою. Поражение после проигрыша Биволу и теперь проигрыша Головкину было бы катастрофой для его сегодняшнего дня, для его наследия. Наоборот, солидная, громкая победа, потому что она дает ему повод на протяжении последних десяти лет", - сказал президент WBC.

"Канело" есть что терять и что приобретать. Для Головкина это более комфортно, потому что он не находится в центре внимания", - добавил спортивный лидер.

Сулейман видит вражду между "Канело" и GGG. Очевидна ненависть, существующая между "Канело" и Головкиным, что они продемонстрировали на двух пресс-конференциях, которые прошли в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, где состоялся напряженный разговор с глазу на глаз, в ходе которого он исключил, что это стратегия мексиканца, чтобы продать больше платных просмотров.

"Канело не играет в игры, он не занимается подобной стратегией, он никогда этого не делал. Это настоящая неприязнь, которая наблюдается между ними. Это естественное соперничество, которое длится уже много лет, после первого боя, который закончился вничью, это соперничество разрослось. Когда встал вопрос о кленбутероле, Головкин был очень агрессивен по отношению к "Канело", и с тех пор он никогда не переставал быть таким", - сказал Сулейман.

Президент WBC настаивает на том, что соперничество реально, так как "Канело" редко можно было увидеть, очень спокойным в продвижении других боев, а теперь он даже оскорбил Головкина. "Есть настоящая, реальная острота, у них есть желание, которое редко можно увидеть. "Канело" обычно очень размерен, как и Головкин, но сейчас вы можете видеть, что между ними существует огромная острота", - сказал Сулейман.

Трилогия состоится 17 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и пройдет в лимите второго среднего веса.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Геннадий GGG Головкин Головкин-Альварес Альварес Сауль Профессиональный бокс Бивол Дмитрий

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 19:48
Профи-бокс
Найдена угроза для "Канело" в трилогии с Головкиным Найдена угроза для "Канело" в трилогии с Головкиным
Сегодня , 18:39
Профи-бокс
Головкин? ESPN назвал лучших боксеров мира Головкин? ESPN назвал лучших боксеров мира
Сегодня , 16:19
Профи-бокс
"Всем пофиг". Лукас высказалась о внимании к своему контенту "Всем пофиг". Лукас высказалась о внимании к своему контенту
Сегодня , 15:52
Профи-бокс
"Канело" высказался о поражении от Бивола "Канело" высказался о поражении от Бивола
Сегодня , 14:14
Профи-бокс
"Канело" высказался о мексиканском стиле Головкина и первых двух боях "Канело" высказался о мексиканском стиле Головкина и первых двух боях
Сегодня , 14:01
Профи-бокс
"Канело" пообещал устроить сладкую концовку в трилогии с Головкиным "Канело" пообещал устроить сладкую концовку в трилогии с Головкиным
Сегодня , 13:31
Профи-бокс
"Они ни**ра не знают о боксе". Головкин раскритиковал промоутера и DAZN "Они ни**ра не знают о боксе". Головкин раскритиковал промоутера и DAZN
Сегодня , 12:30
Профи-бокс
"Гарантирую". Головкин сделал заявление перед трилогией с "Канело" "Гарантирую". Головкин сделал заявление перед трилогией с "Канело"
Сегодня , 12:11
Профи-бокс
"Канело" назвал самого жесткого панчера в своей карьере "Канело" назвал самого жесткого панчера в своей карьере
Сегодня , 10:33
Профи-бокс
Головкин припомнил "Канело" скандал с допингом перед трилогией Головкин припомнил "Канело" скандал с допингом перед трилогией
Сегодня , 09:00
Профи-бокс
Головкин назвал фаворита в бою за "абсолюта" Головкин назвал фаворита в бою за "абсолюта"
Сегодня , 08:24
Профи-бокс
Головкин сделал признание о завершении карьеры и финансах Головкин сделал признание о завершении карьеры и финансах
Сегодня , 00:20
Профи-бокс
Бетербиев получил роскошный подарок после победы нокаутом Бетербиев получил роскошный подарок после победы нокаутом
Вчера , 19:07
Профи-бокс
"Канело"? Головкин назвал самого сильного соперника в карьере "Канело"? Головкин назвал самого сильного соперника в карьере
Вчера , 18:27
Профи-бокс
Бетербиев высказался о бое с Биволом после победы нокаутом Бетербиев высказался о бое с Биволом после победы нокаутом
Вчера , 17:44
Профи-бокс
"Канело" намекнул на нокаут в трилогии с Головкиным "Канело" намекнул на нокаут в трилогии с Головкиным
Вчера , 17:04
Профи-бокс
Промоутер высказался о сроках реванша "Канело" - Бивол Промоутер высказался о сроках реванша "Канело" - Бивол
Вчера , 16:33
Профи-бокс
"Канело" заявил о реванше с Биволом после трилогии с Головкиным "Канело" заявил о реванше с Биволом после трилогии с Головкиным
Вчера , 16:02
Профи-бокс
Тренер Головкина сделал обнадеживающее заявление о трилогии Тренер Головкина сделал обнадеживающее заявление о трилогии
Вчера , 15:29
Профи-бокс
Головкин? "Канело" назвал своего любимого современного боксера Головкин? "Канело" назвал своего любимого современного боксера
Вчера , 13:42
Профи-бокс
Если бы трилогия с "Канело" прошла раньше? Головкин высказал мнение Если бы трилогия с "Канело" прошла раньше? Головкин высказал мнение
Вчера , 12:43
Профи-бокс
Головкин опустил на землю "Канело" Головкин опустил на землю "Канело"
Вчера , 12:14
Профи-бокс
Головкин нашел объяснение ненависти "Канело" и высказался о будущем после трилогии Головкин нашел объяснение ненависти "Канело" и высказался о будущем после трилогии
Вчера , 11:30
Профи-бокс
Чемпион мира в четырех весах завершил карьеру в 34 года Чемпион мира в четырех весах завершил карьеру в 34 года
Вчера , 10:56
Профи-бокс
"Канело" пообещал удивить Головкина в третьем бою "Канело" пообещал удивить Головкина в третьем бою
Вчера , 10:38
Профи-бокс
"Блекнут на моем фоне". Как Головкин поставил "Канело" на место "Блекнут на моем фоне". Как Головкин поставил "Канело" на место
Вчера , 10:21
Профи-бокс
Тренер "Канело" предсказал нокаут в третьем бою с Головкиным Тренер "Канело" предсказал нокаут в третьем бою с Головкиным
Вчера , 09:01
Профи-бокс
Американский топ-проспект уверен в победе Головкина над Альваресом Американский топ-проспект уверен в победе Головкина над Альваресом
Вчера , 08:02
Профи-бокс
Головкин провел необычную дуэль взглядов и потроллил Альвареса Головкин провел необычную дуэль взглядов и потроллил Альвареса
Вчера , 07:49
Профи-бокс
Головкин произвел торжественное первое вбрасывание на бейсбольном матче в США Головкин произвел торжественное первое вбрасывание на бейсбольном матче в США

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus