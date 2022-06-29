Найдена угроза для "Канело" в трилогии с Головкиным

Сауль "Канело" Альварес (57-2-2, 39 КО) в бою с казахстанцем Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 КО) поставит на карту очень многое, считает президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман. По его мнению второе поражение подряд в карьере станет катастрофой для мексиканского боксера, сообщает Marca.com.

"Находится ли будущее "Канело" под угрозой? Определенно, будущее "Канело" в этом бою. Поражение после проигрыша Биволу и теперь проигрыша Головкину было бы катастрофой для его сегодняшнего дня, для его наследия. Наоборот, солидная, громкая победа, потому что она дает ему повод на протяжении последних десяти лет", - сказал президент WBC.

"Канело" есть что терять и что приобретать. Для Головкина это более комфортно, потому что он не находится в центре внимания", - добавил спортивный лидер.

Сулейман видит вражду между "Канело" и GGG. Очевидна ненависть, существующая между "Канело" и Головкиным, что они продемонстрировали на двух пресс-конференциях, которые прошли в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, где состоялся напряженный разговор с глазу на глаз, в ходе которого он исключил, что это стратегия мексиканца, чтобы продать больше платных просмотров.

"Канело не играет в игры, он не занимается подобной стратегией, он никогда этого не делал. Это настоящая неприязнь, которая наблюдается между ними. Это естественное соперничество, которое длится уже много лет, после первого боя, который закончился вничью, это соперничество разрослось. Когда встал вопрос о кленбутероле, Головкин был очень агрессивен по отношению к "Канело", и с тех пор он никогда не переставал быть таким", - сказал Сулейман.

Президент WBC настаивает на том, что соперничество реально, так как "Канело" редко можно было увидеть, очень спокойным в продвижении других боев, а теперь он даже оскорбил Головкина. "Есть настоящая, реальная острота, у них есть желание, которое редко можно увидеть. "Канело" обычно очень размерен, как и Головкин, но сейчас вы можете видеть, что между ними существует огромная острота", - сказал Сулейман.

Трилогия состоится 17 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и пройдет в лимите второго среднего веса.