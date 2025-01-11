Бывший чемпион мира оказался в тюрьме. Детали

В Огайо (США) арестовали экс-чемпиона мира американца Джеймела Херринга (24-5, 12 КО), передает Vesti.kz со ссылкой на ESPN.

39-летнего Херринга обвиняют в домашнем насилии. Ветерана поместили в тюрьму округа Уоррен (штат Огайо). Чтобы выйти под залог, экс-чемпиону придется раскошелиться на 50 тысяч долларов за нападение и 75 тысяч за домашнее насилие. Дело Херринга будут рассматривать 21 января.

В 2019 году боксер отобрал титул чемпиона мира по версии WBO в 59 килограмм у японца Масаюки Ито. Провел три успешные защиты - побил Ламонта Роуча, Джонатана Окендо и даже Карла Фрэмптона. В 2021 году был деклассирован Шакуром Стивенсоном.

В 2022 году Херринг завершил карьеру после второго поражения подряд. Его обидчиком оказался Джемейн Ортису. Однако вскоре боксер вернулся в ринг. В апреле 2024 года неожиданно, но по делу проиграл не сильно известному австралийцу Джексону Джону Ингленду.