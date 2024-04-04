Бывших соперников Алимханулы свели в одном бою

11 мая в Лондоне состоится вечер бокса, в рамках которого встретятся британцы Дензел Бентли (18-3-1, 15 КО) и Дэнни Дигнум (16-1-1, 9 КО). Бой будет рассчитан на 12 раундов, передают Vesti.kz.

Оба в 2022 году боксировали с Жанибеком Алимханулы (15-0, 10 КО): 21 мая представитель Казахстана нокаутировал во втором раунде Дигнума и завоевал титул временного чемпиона мира по версии WBO в среднем весе, а уже 12 ноября судейским решением выиграл у Бентли и в первый раз защитил полноценный титул от WBO.

Напомним, что 14 октября 2023 года в Розенберге (штат Техас, США) Алимханулы финишировал в шестом раунде немца Винченцо Гуальтьери (21-1-1, 7 КО) и добавил в свою коллекцию пояс по версии IBF в среднем весе.