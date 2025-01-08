Быстрым нокаутом закончился бой за титулы от IBF и WBO

Накануне состоялась битва супертяжеловесов, в которой сошлись австралиец Джастис Хуни (12-0, 7 КО) и Шон Потгитер (10-2, 7 КО) из ЮАР, передает Vesti.kz.

Их противостояние прошло на арене Gold Coast Convention Centre в Бродбич (Австралия).

На кону стояли пояса IBF Pan Pacific и WBO Global, которые принадлежали Хуни. В итоге Джастис на правах фаворита начал поединок со своих атак. Он избил соперника в первом раунде, но тот смог продержаться до второго отрезка боя. Тогда после правого хука Хуни начал добивать оппонента, но его остановил судья.

Досрочная победа Джастиса оказалась 12-ой в карьере. Его соперник потерпел второе поражение про 10-и победах.