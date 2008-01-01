Бушующий пожар в среднем весе локализован. Настала очередь Жанибека Алимханулы?

Еще недавно бушевавший в среднем весе пожар перешел в фоновый режим. Затишье спровоцировано рядом причин и вызвало не только понижение активности в дивизионе вперемежку с серостью, но и дало возможность проявить себя новым лицам, жаждущим попасть в элиту. Например, казахстанцу Жанибеку Алимханулы.



Подробности - в материале Vesti.kz.



Вряд ли кто будет спорить с тем, что в последние годы ядро среднего веса в профи-боксе составляли казахстанец Геннадий Головкин и мексиканец Сауль Альварес.



Все остальные герои хаотично двигались вокруг них, события подстраивались под деятельность этих двух звезд мирового уровня, а любая попытка взобраться на пьедестал непременно предусматривала встречу с одним из двух великанов.



Безусловно, для нас подобная тенденция была вполне подходящей, ведь в центре внимания находился именно наш боксер, который сплотил вокруг себя именитую команду, группу журналистов и экспертов. Более того, весь мир узнал о нем и нашей стране.



Однако для самого бокса это явление оказалось с отрицательным оттенком. Дивизион, вернее активность в нем, приостановилась. И даже сторонние бои "подписывались" с оглядкой на Сауля и Головкина.







Плюс ко всему он действительно обладает подходящим арсеналом, чтобы завоевать полноценный титул. Почему бы и не попробовать? Его грамотно ведут, команда у спортсмена отличная, сам он с прекрасными данными и навыками. Так что большие успехи не так уж и далеки. И 2021-й год станет для него определяющим.



Настала его очередь. Настал его момент. Главное - грамотно материализовать то, чем обладает. Будет интересно за ним наблюдать. Он мог бы замахнуться на бой с тем же японцем Риотой Муратой. Или еще с кем-нибудь (сам боксер выразил готовность сразиться с любым из чемпионов).



Ждем движения и подтверждения слов.