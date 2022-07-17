"Будущая звезда бокса" из веса Головкина встал после нокдауна и выиграл нокаутом пояс WBC

Британский проспект среднего веса Хамза Шираз (16-0, 12 KO) нокаутировал аргентинца Франсиско Торреса (17-4-1, 5 KO) в бою за вакантный титул WBC Silver, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Их поединок стал главным событием вечера бокса на Copper Box Arena в Лондоне (Великобритания). В третьем раунде соперники обменялись нокдаунами. Сначала Шираз уронил Торреса джебом, после чего побежал добивать, но нарвался на правый прямой. До гонга аргентинец еще раз побывал на канвасе.

В пятой трехминутке Шираз вновь уронил оппонента. Торрес сумел подняться на ноги, но рефери остановил поединок.

В преддверии этого боя глава промоутерской компании Queensberry Promotions Фрэнк Уоррен назвал Шираза "новой будущей звездой бокса" среднего веса, где выступает казахстанец Геннадий Головкин, чемпион мира по версиям WBA Super, IBF и IBO.

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