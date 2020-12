"Буду молиться за ваши победы". "Монстр" из Узбекистана обратился к Головкину и Ахмедову

Узбекский проспект Исраил The Dream Мадримов, получивший также прозвище "Монстр", пожелал казахстанцам Геннадию Головкину (40-1-1, 35 КО) и Али Ахмедову (16-0, 12 КО) одержать победы, сообщают Vesti.kz.

В прошлом голу он дважды дрался в карде у GGG, где также выступал Ахмедов. Мадримов отметил, что снова хотел бы выступать вместе с казахстанцами.

"Иншааллах, братья! Я бы хотел боксировать там вместе с вами! Но я буду молиться за ваши победы", - написал узбекский боксер в твиттере, опубликовав совместное фото с Головкиным и Ахмедовым.

Inshallah???? brothers! I wish I could fight there with you!☺ But I'll be praying for your victory! @GGGBoxing Ali Akhmedov! ???????????????????????? pic.twitter.com/l3KOxJFW19 — Israil Madrimov (@IsrailMadrimov) December 18, 2020

Напомним, в субботу, 19 декабря, утром по казахстанскому времени GGG проведет рекордную 21-ю защиту против обязательного претендента из Польши Камила Шереметы (21-0, 5 KO), поставив на кон свои титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO.

Ахмедов, интересы которого представляет GGG Promotions, встретится с эквадорцем Карлосом Гонгорой (18-0, 13 КО) за вакантный титул чемпиона мира по версии IBO во втором среднем весе.

