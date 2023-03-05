Бросавший вызов Головкину звездный боксер "устроил сенсацию"

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На Toyota Arena в Онтарио (штат Калифорния, США) состоялся соглавный вечер бокса, в котором сошлись бывший объединенный чемпион мира Джарретт Херд (24-3, 16 КО) и мексиканец Хосе Армандо Ресендис (14-1, 10 КО), сообщают Vesti.kz.

Соперники устроили настоящую рубку в лимите среднего веса - обменивались ударами на ближней дистанции. При этом Ресендис действовал первым номером, а Херд старался работать на контратаках. Боксеры держали хороший темп - мексиканец попадал чаще, но удары американца были куда тяжелее.

Но все завершилось неожиданным исходом. В девятом раунде Херд выложился и попытался выровнять бой, однако на десятый американец не вышел.

Таким образом, Ресендис устроил сенсацию и одержал победу техническим нокаутом.

Отметим, что ранее Херд бросил вызов казахстанцу Геннадию Головкину (42-2-1, 37 КО) , владеющему титулами чемпиона WBA Super и  IBO.

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Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий

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