Брат легенды бокса нокаутом выиграл бой за титул WBC

Младший брат аргентинской легенды бокса Маркоса Майданы – Фабиан Майдана (20-2, 15 KO) одержал 20-ю победу в карьере, сообщают Vesti.kz.

В рамках вечера бокса на арене Estadio Luna Park в Буэнос-Айресе (Аргентина) он встречался с эквадорцем Эдвином Беннеттой (15-4, 7 КО). На кону стоял вакантный титул WBC Latino в полусреднем весе.

Поединок закончился в третьем раунде, когда Майдана поймал соперника левым хуком по печени. После пропущено удара Беннетта не смог продолжить бой.

Таким образом, Майдана выиграл техническим нокаутом и завоевал титул.