Брат Головкина отреагировал на досрочную победу в бою за три титула

Брат Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО) Максим высказался о досрочной победе над Риотой Муратой (16-3, 13 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Геннадий стал обладателем поясов WBA Super, IBF и IBO в среднем весе, а Максим поблагодарил за поддержку.

"ВСЕМ СПАСИБО!!! Спасибо им! Спасибо вам! Спасибо нам! 👊🏻👊🏻👊🏻", - подписал фото Головкин.

Добавим, что Головкин не только нокаутировал соперника, но и выигрывал бой по запискам судей. Для японца, который получил от казахстанца чапан, встреча могла завершиться серьезной травмой.

Полное видео боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира

Полное видео боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира