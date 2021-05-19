Брант, который избивал чемпиона мира. Что из себя представляет самый опасный соперник Алимханулы

Жанибек Алимханулы (9-0, 5 КО) наконец получил свой шанс продвинуть карьеру профи-боксера. Для этого ему предстоит сразиться с американцем, что не так давно еще владел титулом, за который избил чемпиона мира в среднем весе. Подробнее о сопернике - в материале корреспондента Vesti.kz.

Алимханулы впервые выходит на настоящую тропу войны. У него на горизонте засветилась возможность реально приблизить себя к чемпионским титулам. И Роб Брант (26-2, 18 КО), следующий его соперник, как раз и отвечает за этот нужный трамплин. У Бранта же задачи немного иные.

Он уже примерял на себе образ чемпиона мира. Титул WBA он добыл довольно уверенно, буквально избив японца Риоту Мурату. Судьи оценили доминирование претендента по достоинству, вынеся единогласное решение с большим преимуществом.

Только вот пробыл он в своем новом статусе не так уж и долго. Буквально через бой Мурата вернул себе пояс. Он уже во втором раунде уничтожил Бранта, лишив его дальнейших перспектив. Так что сейчас он вновь пробует пробиться к вершине.

Сначала он играючи расправился с украинцем Виталием Копыленко. А теперь на его пути появился Алимханулы.

В плане мотивации оба настроены крайне решительно. Упускать возможность в дальнейшем стать участником еще большего события никто не собирается. Не тот случай, а значит, противостояние будет мощным, огненным и ярким.

От Бранта ждут, что он предстанет в ринге во всей красе. Связано это не только с его реально хорошим уровнем и прекрасными навыками. Большую роль в его выступлении может сыграть тренер Брайан Макинтайр.

Последний знаменит работой с Теренсом Кроуфордом. И все мы знаем, где сейчас сильный американец. Бранту есть на кого равняться, и есть тот (Макинтайр), кто способен улучшить его. Их сотрудничество началось как раз перед боем с Копыленко в 2020 году.

Как мы писали ранее, Роб редко прощает ошибки. Он доказал это во многих боях, среди которых бои с Муратой и Копыленко. Если дать ему свободу в ринге, уйти в оборону, то можно сразу же нарваться на методичный обстрел.

Он отлично двигается в ринге, однако не всегда работает на один удар. Напротив, Роб использует серии, быстрые комбинации. При этом не забывает смещаться для предотвращения ответных атак. И, конечно, действует в прессинге.

Роб - настоящий артиллерист. Например, в первом бою с Муратой к десятому раунду он выбросил более 1000 ударов. Нереальная статистика. Жанибеку следует быть крайне осторожным и готовым к подобному.

Вырубить его ударом сложно. По крайней мере Риота не смог. Да, он уронил американца. Только Роб быстро встал, продолжил находиться под градом тяжелых ударов, но терпел. В итоге в дело вмешался рефери, который остановил поединок, - Брант был недоволен.

У соперника Жанибека прекрасный уоркрейт. Он часто атакует, хорошо работает во время контратак, приправляет все это техникой и скоростью. Многое зависит от того, как именно он начнет битву: бросится атаковать сразу же или решит наращивать темп постепенно. Возможно, что казахстанцу потребуется менять тактику по ходу встречи.

Сейчас американец может быть несколько взвинчен в психологическом плане. Он судится со своими промоутерами, которых обвиняет в присвоении более 100 тысяч долларов. Эти деньги выплатил Мурата, откупившись от третьего поединка. К слову, Грег Коуэн, один из этих промоутеров, уже отбывал срок за мошенничество.

Кстати, бой Алимханулы - Брант попадет в трансляцию ESPN. Главным же событием вечера бокса в США будет поединок между украинцем Василием Ломаченко и японцем Масаеши Накатани. Событие устраивает Top Rank, которое ведет дела и Жанибека, и Бранта.

В мире бокса уже ждут от казахстанца и американца крутого боя. Эксперты и болельщики ставят во главе любительский опыт Алимханулы и улучшение в уровне бокса Роба. Пока все идет к тому, что на ринге они появятся 26 июня.

"Мне надо показать миру, что я способен на многое. Поездка в Японию определенно не была положительным опытом. Такое случается. Я ослабил бдительность достаточно для того, чтобы меня поймали хорошим выстрелом. Но я больше, чем просто тот бой с Муратой. Это то, что я хочу показать", - говорит Брант.

Что же, посмотрим. Наш боксер не менее заинтересован в успехе. Его путь только начинается. И уверены, что он приложит все усилия для того, чтобы пройти техничного Бранта. Ждем шикарного поединка.

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