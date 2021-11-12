В бою Головкина с трехкратным претендентом на титулы чемпиона мира не увидели беспредела

Экс-чемпион мира Александр Гвоздик (17-1, 14 KO) на примере боя Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) - Сергей Деревянченко (13-3, 10 КО) объяснил, почему Саулю "Канело" Альваресу (57-1-2, 39 КО) будут отдавать победу в близких боях с Дмитрием Биволом (18-0, 11 КО) или другими потенциальными соперниками.

Бой Головкина против Деревянченко, трехкратного претендента на титулы чемпиона мира в среднем весе, состоялся в октябре 2019 года в Нью-Йорке (США) и завершился победой казахстанца решением. Этим самым GGG завоевал вакантные титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO.

"Отдадут ли Биволу победу по очкам над "Канело"? Это сложный вопрос. Как я уже ранее говорил, бокс тоже тесно переплетен с тем, что люди зарабатывают деньги - не только боксеры, но и функционеры. Я считаю, что, конечно, если будет реально равный бой, где можно дать ничью, то, скорее, поднимут руку "Канело", но и то не факт.

С другой стороны, весь мир будет прикован к этому событию, как это было в бою Усик - Джошуа. Нагло засуживать тоже никто не будет. Конечно, если Дима или еще кто-то начнет показывать действительно превосходство раунд за раундом, то я думаю, что отдадут победу.

Возможно, это будет туда-сюда, как, например, в бою Деревянченко - Головкин. Многие говорят, что Серега выиграл, кто-то утверждает, что Гена. Мне Серега понравился больше. Тут подняли Гене руку, и я не увидел беспредела или ограбления. То же самое здесь. В таком бою, конечно, всегда победу отдадут "Канело", - приводит слова Гвоздика Fightnews.info со ссылкой на его интервью Виктору Ялымову.

Ранее Гвоздик заявил, что Головкина ограбили в первом бою с "Канело".

Напомним, что Головкин вернется на ринг 29 декабря в Токио, где проведет объединительный бой с японцем Риотой Муратой (16-2, 13 КО). Деревянченко выступит в рамках вечера бокса 5 декабря в Лос-Анджелесе, его соперником станет представитель Доминиканской Республики Карлос Адамес (20-1, 16 КО).